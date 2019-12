Sessanta squadre al 'Perla dello Ionio": si gioca sui campi di Taormina e Giardini Naxos

Scatterà venerdì 27 Dicembre la 4^edizione del “Perla dello Ionio” Memorial Germano Chincherini, appuntamento che chiude il programma di eventi del 2019 di Tornei Giovanili Sicilia. Il torneo di calcio si chiuderà il 29 dicembre.

Saranno il Comunale “Valerio Bacigalupo” di Taormina e il Centro Sportivo “Desport” a Giardini Naxos gli impianti di gioco dell’appuntamento invernale più atteso e acclamato.

Un evento che conferma il suo trend e il suo storico che, già nelle prime tre edizioni aveva coinvolto ben 180 squadre, con la presenza di società provenienti da tutte le province siciliane oltre che da Calabria, Puglia, Campania e Malta.

La 4^edizione si conferma polo interregionale: 27 le società ai nastri di partenza, 60 le squadre iscritte nelle 8 categorie (dai Giovanissimi 2005 ai Primi Calci 2012, passando per le categorie Esordienti e Pulcini), ben 7 le province che rappresenteranno una buonissima fetta di Sicilia e Calabria (Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, Catanzaro).

Tra le conferme più attese vi sono le vincitrici delle passate edizioni: Segato, Academy Lamezia e Fortitudo Bagheria.

“Per la quarta stagione consecutiva chiudiamo l’anno solare con l’organizzazione del Perla dello Ionio, il torneo da cui ha avuto inizio il progetto di turismo-sportivo di Tornei Giovanili Sicilia, ideato insieme a Francesco Casicci” afferma Davide Cicero. I primi 4 mesi della stagione calcistica li abbiamo vissuti in pieno fermento, sono già oltre un centinaio le società che hanno scelto e premiato la nostra organizzazione nei tornei sulla Sila, Agrigento, Marsala e Catania. La nostra mission è quella di superarsi e garantire agli atleti, ai dirigenti e ai loro familiari, un torneo di qualità sotto il punto di vista tecnico e alberghiero, in una delle località più belle e invidiate d’Europa.