Anniversario del terremoto, commemorazioni a Messina

E' cominciato oggi, alle 17.30 al Palacultura, il ricco programma di appuntamenti per commemorare il 111° anniversario del terremoto a Messina. "Notte Funesta", cronaca dell'ora in cui si cancellò la storia è l'evento pensato dall'Assessore alla Cultura Enzo Caruso, in sinergia con l'assessore Massimo Minutoli e l'esperto alla protezione civile Antonio Rizzo, per rivivere insieme il dramma di quella notte. sulle note di alcuni brani dell'Aida eseguiti dall'Orchestra a Fiati del Conservatorio Corelli. Musica, filmati e la riproduzione sonora dei 32 tragici secondi che cancellarono Messina, accompagneranno il pubblico non solo nel ricordo di personaggi illustri appartenenti al mondo della cultura messinese che perirono sotto le macerie insieme alle 80.000 vittime, ma anche nell'ascolto di 111 nomi di comuni cittadini messinesi, nell'ambito del progetto "Ritrovare la memoria", a cura di Dino Calderone e Francesco Rubino, con la partecipazione degli Ordini e delle associazioni. Nel Foyer del Palacultura saranno visitabili una esposizione di materiale e video sulla Protezione civile e sulle buone pratiche di comportamento, a cura del dipartimento comunale e delle associazioni; una esposizione della campagna "Diamoci una scossa", organizzata dagli Ordini degli ingegneri e architetti e una di documenti dell'Archivio storico e della Biblioteca comunale. Alle 19.30, al Palacultura, l'inaugurazione della mostra fotografica del maestro Alinari su "Messina prima e dopo il disastro".