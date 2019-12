Vittoria, prorogato per un altro mese il servizio di raccolta rifiuti aTech e Sager

La Direzione Ambiente ed Ecologia del Comune di Vittoria, con determina dirigenziale, ha disposto la proroga di un mese del contratto con la Tech Servizi e la Sager per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Questa possibilità era già prevista all’articolo 4 del contratto, nel caso in cui non fosse stata completata la procedura di aggiudicazione del servizio per la durata di sette anni. La procedura aperta è stata infatti dichiarata “virtualmente” deserta in quanto l’unica offerta è stata ritenuta inappropriata.