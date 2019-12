Il sindaco di Catania vieta l'esplosione di botti fino al 7 gennaio del 2020

Un’ordinanza con cui da mezzogiorno di domani a mezzogiorno del 7 gennaio 2020 si vieta ai detentori di materiale pirotecnico senza licenza né autorizzazione di far scoppiare botti di ogni tipo in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati di tutto il territorio cittadino è stata emanata dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet del Comune.

“Il nostro interesse – ha spiegato Pogliese – è quello di tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, ma siamo ben consapevoli che è insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti impositivi e formali. Ci appelliamo soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che una condotta difforme può avere per la sicurezza propria e quella degli altri".