Cambio ai vertici nelle ex Province di Siracusa, Enna e Caltanissetta

Cambio ai vertici di tre ex Province siciliane: si tratta dei Liberi consorzi dei Comuni di Siracusa, Caltanissetta ed Enna. La scelta è stata adottata d'intesa con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha già provveduto, sentito l'assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, alla firma dei decreti di sostituzione. Nell'ente siracusano, al posto dell'ex prefetto Carmela Floreno arriva Domenico Percolla (nella foto), già questore in quella provincia. A Caltanissetta, il dirigente regionale Rosalba Panvini lascia dopo tre anni per dedicarsi a tempo pieno alla Soprintendenza per i Beni culturali etnea. Sarà sostituita dal capo del Genio civile nisseno Duilio Alongi. A Enna, infine, scambi di consegne tra due ex questori: Ferdinando Guarino ha chiesto di essere dispensato dall'incarico e gli subentra Girolamo Di Fazio, che ha retto per sei mesi il Comune di Termini Imerese. "Ringrazio i tre commissari provinciali - ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci - per l'appassionato impegno profuso alla guida delle rispettive Province, in condizioni spesso di grande difficoltà finanziaria. Ho condiviso la loro volontà di considerare conclusa questa esaltante esperienza amministrativa. Ai tre nuovi commissari, che reggeranno gli Enti fino alle elezioni provinciali di primavera, l'augurio di buon lavoro".