Detenevano 'caramelle': due indagati a Catania

Nella giornata di ieri e nella mattinata odierna, su disposizione del Questore di Catania Mario Della Cioppa, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di Librino concentrando la propria attenzione in viale Moncada dove, nella circostanza, sono state indagate 4 persone in stato di libertà, contestati 8 reati, effettuate 3 perquisizioni di cui 2 domiciliari e 1 personale, eseguiti 3 sequestri penali, rinvenuta un’autovettura Ford KA rubata, identificate molteplici persone e contestate sanzioni per detenzione e vendita illegale di migliaia di pezzi di materiale esplodente e fuochi d’artificio.

Particolare rilievo assume il controllo di 2 giovani ritenuti responsabili di detenzione e vendita illegale di fuochi pirotecnici e, fatto di rilievo, che detenevano anche le cosiddette “caramelle” artigianali che, come noto, trattandosi di manufatti creati manualmente da soggetti non autorizzati e spesso non competenti, sono causa di gravi incidenti in occasione dei festeggiamenti di capodanno. Per tale motivi, entrambi i giovani sono stati indagati in stato di libertà per il reato che punisce chi detiene o vende abusivamente materiale esplodente; uno dei due giovani è stato indagato anche per aver venduto fuochi d’artificio di categoria F4 a persone senza i requisiti previsti dalla normativa.