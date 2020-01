Da domani al via i saldi, interessano 15 milioni di italiani

Interessano oltre 15 milioni di famiglie, muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa pro capite di 140 euro per abbigliamento, calzature e accessori: sono questi, secondo le stime di Confcommercio, i numeri dei saldi invernali che partono domani in Basilicata, Sicilia e in Valle d'Aosta e dal 4 gennaio in tutte le altre regioni. Secondo Confesercenti 4 su 10 hanno già programmato di approfittarne, essendo "l'evento commerciale più atteso dell'anno, con una percentuale di consumatori decisi ad acquistare superiore di 8 punti a quella del Black Friday".