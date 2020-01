Picchiato e rapinato a Palermo il marito di una titolare di un pub

Accerchiato, picchiato e rapinato a Palermo la notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso. La vittima è il marito della titolare di un pub in via Alessandro Paternostro. In quattro lo hanno bloccato mentre, alle 3.45, stava per entrare nella sua auto parcheggiata in vicolo Immacolatella. I Malviventi l'hanno seguito appena uscito dal locale e non appena l'uomo si è trovato solo, l'hanno picchiato e rapinato di parte dell'incasso, circa 900 euro. Le indagini sono condotte dalla polizia.