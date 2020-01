Modica, gli ex contrattisti del Comune con il 2020 passano a 35 ore lavorative

Con il 2020 i 113 dipendenti del Comune di Modica identificati come “ex contrattisti” godranno dell'aumento delle ore di lavoro settimanali a 35. “Grazie anche alle economie – commenta l’Assessore al Personale Saro Viola – ricavate dai tanti pensionamenti registrati nel 2019 siamo riusciti a trovare i fondi per coprire l’aumento contrattuale di questi lavoratori. Ad oggi, infatti, dopo l’ondata di pensionamenti a seguito di quota 100, il Comune di Modica è sotto la soglia minima del personale di 22 unità. Se da un lato questo aspetto provoca dei disagi nell’organizzazione del lavoro, dall’altro ci ha consentito di incrementare il budget a disposizione per gli aumenti orari. L’obiettivo di questa Amministrazione è comunque quello di elevare il contratto a 36 ore, cosa che avremmo già voluto fare in questa occasione se non fosse stato per degli intoppi burocratici che il Ministero ci ha prospettato e che ci hanno costretto a rimandare il raggiungimento della soglia. Queste unità lavorative rappresentano una risorsa fondamentale per l’Ente alla luce anche delle altre 40 domande di pensionamento che ci saranno nel 2020”.