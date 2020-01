Sit - in davanti la prefettura di Catania dei lavoratori Cambria

Si terrà domani, a partire dalle 10, il presidio dei dipendenti di Distribuzione Cambria attualmente inseriti nell'ipermercato Spaccio alimentare del Centro Sicilia. Lo rende noto l'Ugl sottolineando che "i lavoratori, in cassa integrazione a zero ore poiché il punto vendita è chiuso da oltre 6 mesi a causa della concomitante procedura di concordato presentata dalla società siciliana che opera nella grande distribuzione organizzata, sono allarmati per il mantenimento dei livelli occupazionali". Il negozio di Contrada Tenutella a Misterbianco non è stato rilevato, nonostante voci di trattative con un noto gruppo siciliano leader nel settore, mentre il prossimo 20 gennaio finirà il godimento dell'ammortizzatore sociale, ma non si sa alcunché di una eventuale proroga. "Vogliamo risposte certe, perché non si può continuare di certo a giocare sulla pelle di questi lavoratori", affermano Carmelo Catalano e Vito Tringale, rispettivamente segretario e vice della Ugl terziario di Catania che domani saranno presenti alla protesta.