Influenza, superato un milione e mezzo di casi in Italia

Sono 225.000 gli italiani che hanno passato la settimana di Natale a letto a causa dell'influenza, mentre il totale dei casi da ottobre a oggi supera il milione e mezzo, soprattutto bambini sotto i 5 anni. Nell'ultima settimana di dicembre "lieve calo" dei casi dovuto alla chiusura delle scuole per le festività. E' quanto si legge sul bollettino di sorveglianza epidemiologica Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). La Provincia Autonoma di Trento, Marche e Campania sono state le Regioni più colpite.

Come riporta il bollettino Influnet, di preciso il numero totale dei casi di influenza dall'inizio della sorveglianza è stato 1.587.000. Nella settimana dal 23 al 29 dicembre, l'incidenza totale è stata pari a 3,7 casi per mille assistiti, ma tra i bambini al di sotto dei cinque anni ha raggiunto i 10 casi per mille. Di pari passo con i contagi crescono anche i casi gravi, ovvero caratterizzati da complicanze respiratorie che hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Secondo il bollettino FluNews Italia, sempre a cura dell'Iss, fino al 22 dicembre se ne contavano 8 di questi casi, quasi tutti con condizioni di rischio come obesità, malattie cardiovascolari e diabete. Di questi, 3 sono deceduti.