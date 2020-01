Modica, una festa privata al Castello dei Conti? Il PD chiede di saperne di più

Il Partito Democratico di Modica "bacchetta" l'amministrazione comunale su una iniziativa che i Democratici ritengono abbia violato le regole. Il PD si riferisce a una festa privata che si è svolta il 27 dicembre scorso al Castello. "Per quello che ci risulta - afferma una nota del pd - non vi è alcun regolamento o disposizione normativa che permetta la concessione d’uso dei locali del Castello a privati per iniziative a scopo di lucro che nulla hanno a che fare con la promozione del luogo messo a disposizione. Ed è tutta da verificare l’idoneità del luogo a norma di legge per il tipo di iniziativa che vi si è svolta". Il PD chiede all’assessore competente ai sensi di quale norma che regola la fruizione degli spazi e locali comunali siano stati concessi i locali del Castello dei Conti e la tariffa percepita per tale concessione.

Nella stessa nota, il PD chiede all'assessore alla Cultura, Maria Monisteri, quale attività abbia svolto la beneficiaria del pagamento portato dalla determinazione n. 3352 del 24.12.2019 emessa dal responsabile del settore XI. "Dal testo della determina - afferma il PD - si può solo comprendere che si tratta di qualcosa inerente all’iniziativa di “Modica Summer Fest” e che non vi sono conflitti di interesse tra la beneficiaria del pagamento e i responsabili degli uffici comunali. Nulla sappiamo sull’attività svolta che ha dato luogo al pagamento, pur modico, di 500 euro, potendo solo ritenere (perché questo si trova nelle premesse della determina) che si sia contribuito alla valorizzazione storico-culturale e turistica del territorio. E’ troppo per un Comune in pre dissesto e con scandalosi arretrati nei pagamenti di stipendi e servizi essenziali pretendere la massima trasparenza sulle movimentazioni contabili che riguardano attività non necessarie"?