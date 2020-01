Siracusa, morto Concetto Gilè: una vita spesa per il Dramma Antico

Lutto nel mondo della cultura per la morte di Concetto Gilè. Era stato un pilastro dell'Inda, l'Istituto del Dramma Antico. Era un personaggio apprezzato per la sua cordialità e la sua grande opera di mediazione. “Con la scomparsa di Concetto Gilè Siracusa perde non solo un pezzo della sua cultura ma anche una persona amabile e garbata che aveva fatto della cordialità un suo stile di vita”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia, ricordando i tratti di “Studioso che ha dedicato tutta la sua vita professionale all’Inda, della quale costituiva la memoria storia. Questo patrimonio di sapere, coltivato ed accresciuto dalla frequentazione artistica di quanti dagli anni ’60 in poi hanno segnato la vita dell’Inda, lo hanno reso uno dei protagonisti più sensibili della vita culturale della città”.