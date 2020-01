I dipendenti del gruppo della Grande Distribuzione Fortè hanno organizzato una marcia per il lavoro con partenza da corso Tukory 254 ed arrivo davanti palazzo D'Orleans sede della presidenza della Regione siciliana per il 10 gennaio dalle 9. Lo dicono Sinalp Sicilia, Usi Palermo e Confsal Agrigento spiegando che la manifestazione viene indetta per difendere 500 posti di lavoro a rischio a causa della crisi del Gruppo Fortè.