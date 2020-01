Autonomie locali, 70 milioni di euro in arrivo ai Comuni della Sicilia

"Così come annunciato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in occasione dell'Assemblea straordinaria dei Comuni qualche giorno fa, il dipartimento delle Autonomie locali, ha impegnato le risorse per gli enti locali: si tratta di 70 milioni di euro destinati a investimenti, che si vanno ad aggiungere ad altri 45 milioni di euro, già assegnati nelle scorse settimane". E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione. Beneficiari sono tutti i comuni dell'isola. Una volta registrato il decreto, firmato dal dirigente generale Margherita Rizza, si potrà procedere al trasferimento delle relative somme.