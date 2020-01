Scicli, 35.000 persone nel 2019 hanno visitato l'ufficio di Montalbano

Sono quasi 35 mila i visitatori che nell'ultimo anno hanno voluto vedere l'ufficio realizzato per la fiction del commissariato di Salvo Montalbano ricostruito nel piano terra del Municipio di Scicli. Il comune ibleo è sempre più identificato con la Vigata di Andrea Camilleri nei libri sulle avventure di Montalbano e in questo senso cresce la percezione della città come destinazione "cineturistica". Il commissariato è l'unico set cinematografico ancora in uso visitabile in Italia.