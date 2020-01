Eventi del Parco, 'Il bosco incatenato" all'orecchio di Dionisio a Siracusa

Trenta artisti in scena per uno spettacolo per bambini e a adulti appositamente scritto per il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro. Musica e colori concluderanno la serie di manifestazioni promosse quest’anno dal Parco di Siracusa in occasione delle festività natalizie.

"Il bosco Incantato all’orecchio di Dinonisio" in scena il 6 gennaio dalle 11 alle 13.30 nell’area monumentale della Neapolis, riserva grandi sorprese: oltre ai personaggi del Polo Nord, fra elfi e spiriti magici, verranno a trovarci anche bellissime ninfe e dispettosi fauni del mondo mitologico greco; ed ancorai il grande Archimede e le Muse che ispirano gli artisti, insieme ai Re Magi e la Befana, allietati da musicisti e persino strambi trampolieri e giocolieri! Il finale sarà dentro l'orecchio di Dioniosio con i SeiOttavi! Troppi mondi paralleli insieme? Tutti si incontreranno nel bosco incantato, alla ricerca del vero significato del Natale e dell'Epifania, per riscoprire un unico sentimento comune…

Il Bosco Incantato, scritto da Marco Savatteri de “La Casa del Musical”, con i SeiOttavi, già noti per la partecipazione a le “Rane” con Ficarra e Picone, vi aspettano lunedì 6 gennaio dalle ore 11 all’orecchio di Dionisio, per uno spettacolo che incanterà grandi e bambini.

Per maggiori informazioni e acquisto biglietti www.aditusculture.com. I biglietti potranno essere acquistati anche presso le biglietterie dei siti culturali.