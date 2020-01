Messina, pullman Ast con studenti a bordo a prezzi agevolati sui traghetti

Transiteranno sulle navi di Caronte & Tourist in servizio sullo Stretto di Messina con tariffe agevolate anche per il viaggio di ritorno i pullman dell'Ast che hanno portato in Sicilia a prezzo politico studenti e lavoratori fuori sede per le festività natalizie. Lo comunica in una nota la compagnia di navigazione Caronte & Tourist. "Abbiamo aderito con convinzione all'iniziativa della Regione Siciliana - ha ribadito la società di navigazione - perché riteniamo che agevolare il ricongiungimento con gli affetti e la propria terra d'origine sia un dovere che afferisce alla responsabilità sociale d'impresa".