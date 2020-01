Gerardina Trovato esclusa da Sanremo 2020: "Non ho più soldi per mangiare"

"Il problema è che sono sola, senza una casa discografica. E non ho soldi nemmeno per registrare le mie canzoni". Lo ha confessato, amareggiata, la cantautrice catanese Gerardina Trovato in un'intervista a "Il Messaggero". L'artista, 52 anni, ha raccontato di essere stata esclusa dall'elenco dei big in gara nella prossima edizione del festival di Sanremo.

"Ci sono rimasta male, anche perché era stata la Rai a cercarmi. Da lì sarebbe ripartita la mia carriera. Alla commissione di Sanremo ho fatto ascoltare 24 canzoni, tutte quelle che ho scritto in questo periodo difficile", ha detto l'autrice di "Non ho più la mia città", brano con cui era arrivata seconda nell'edizione del festival del 1992.

Trovato ha raccontato di non poter contare sul supporto della madre: "Non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi ma non è vero. Ora devo chiedere aiuto agli estranei". A sostenerla economicamente - dopo la vendita della sua casa romana e il ritorno in Sicilia - è stata invece la produttrice Caterina Caselli. "Mi ha dato i soldi per pagare l'affitto di casa, altrimenti sarei finita per strada. Adesso sono finiti anche quelli". "La Caritas mi dà 80 euro al mese: troppo pochi per mangiare, pagare l'affitto e affrontare le varie spese", ha aggiunto.

Secondo i beni informati la cantautrice di Catania, non si vedrebbe in giro nel piccolo paese di Portopalo di Capo Passero dove aveva deciso di abitare.