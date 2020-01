Siracusa, evade dai domiciliari e viene preso: finisce in carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, hanno arrestato Roberto Breci, 25 anni, disoccupato siracusano, censurato, sorprendendolo in flagranza di evasione.

I militari, impegnati nei consueti controlli ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, giunti all’abitazione di Breci hanno constatato che non era presente in casa e si sono immediatamente posti alla sua ricerca, sorprendendolo mentre poco dopo cercava di rientrare a casa. L’uomo, che era già stato arrestato due giorni prima mentre si stava introducendo in un’abitazione per compiervi un furto, è stato quindi nuovamente dichiarato in arresto per il reato di evasione. Stavolta il Giudice, in sede di convalida dell’arresto, ha disposto che fosse tradotto in carcere in regime di custodia cautelare.