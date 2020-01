Bruciata bandiera italiana al Municipio di Cefalù

A Cefalù, in nottata, è stata data alle fiamme la bandiera italiana che ieri era stata esposta sulla facciata del municipio in occasione della Giornata nazionale della bandiera, nel 223/mo anniversario della proclamazione del Tricolore quale bandiera della Repubblica Cispadana. Il sindaco Rosario Lapunzina ha presentato denuncia ai carabinieri, che hanno già acquisto le immagini del sistema di videosorveglianza nella zona. "Esprimo massima fiducia nell'operato delle Forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per giungere all'identificazione degli autori del gesto scellerato. Cefalù, nell'esprimere ferma condanna per il vilipendio perpetrato, manifesta sentimenti di condivisione e rispetto per tutti gli italiani che, nel Tricolore e nella Costituzione, si riconoscono concittadini", afferma il sindaco.