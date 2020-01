Palermo, gli puntano la pistola e gli portano via l'auto

E' stato bloccato e minacciato con la pistola in via Lanza di Scalea, a Palermo. E' successo domenica pomeriggio a un cinquantaseienne che ha raccontato agli agenti di essere stato affiancato da due uomini mentre era al volante della sua Fiat Punto, dalle parti del Velodromo. I due, armati di pistola, lo hanno fatto scendere e gli hanno portato via la macchina. Dopo alcune centinaia di metri l'auto si è fermata per la rottura del cambio e i rapinatori sono stati costretti ad abbandonare la vettura. Nel cruscotto erano custoditi 200 euro, che sono stati rubati. Sull'episodio indagano gli investigatori del commissariato San Lorenzo.