Scontro sulla Cassibile - Floridia tra un trattore e un'auto: un ferito

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, verso le 14 sulla strada Provinciale 12, Cassibile - Floridia. Un trattore che si trovava in transito sulla strada di Spinagallo, a poche centinaia dell'ippodromo, si è scontrato con un'auto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato l'automobilista che è stato soccorso e trasportato con un'ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. L'impatto è stato micidiale e c'è voluto pure l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo il conducente della vettura. Sul posto anche la polizia municipale di Siracusa che ha effettuato i rilievi. E' rimasto invece illeso il trattorista, anche se è sceso dal mezzo, con tanta paura. L'automobilista, a quanto si è appreso in serata, non è in pericolo di vita.