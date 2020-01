Comiso, primo passo per la continuità territoriale: da agosto voli per Roma e Milano

Primo passo per l’attivazione delle rotte legate alla continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso. Si è conclusa, infatti, a Palermo la conferenza di servizio Stato/Regione, per la continuità territoriale. Ora la parola passa al Ministero dei Trasporti per l’apposizione della firma del decreto da parte del Ministro e la pubblicazione che dovrebbe avvenire in tempi brevi. "Ottimisticamente - dichiara il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari - possiamo pensare che l’attivazione di questi voli potrà avvenire dal primo di agosto di quest’anno. Da Comiso si partirà due volte al giorno per Roma (andata e ritorno) ed una al giorno - sempre andata e ritorno - per Milano, con costi accessibili”. Sarebbe, tuttavia, necessario che questi collegamenti fossero attivati già in primavera per sfruttarli al massimo nella stagione estiva e per intercettare il flusso turistico di qualche tour operator.