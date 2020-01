Cardiologia, nuovi elaboratori di emodinamica all'ospedale di Cefalù

I nuovi laboratori di emodinamica ed elettrofisiologia cardiaca della Fondazione Giglio di Cefalù saranno inaugurati martedì prossimo, alle 11.30, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Il presidente della Fondazione Giglio Giovanni Albano illustrerà l'ammodernamento della struttura ospedaliera. I laboratori sono stati rinnovati e dotati di nuove tecnologie, di ultima generazione, con campi di applicazione in cardiologia e in radiologia interventistica. La cardiologia di Cefalù è la prima in Sicilia per tempestività di intervento sia nell'infarto miocardico acuto sia in una forma particolare di infarto denominata "Stemi" (dato da report Dasoe Sicilia).