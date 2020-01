Galoppo a Siracusa, protagonisti del convegno Letojanni e Immortal Romance

Sono Giuseppe Cannarella e Sebastiano Cannavò i protagonisti dell'ippica siracusana vittoriosi nei due Handicap Principali di giornata. Vincono il Premio Sicilia con il buon Letojanni e bissano la Coppa d'Oro di Siracusa con uno splendido Immortal Romance. Trionfi meritatissimi.

Prima Letojanni, guidato magistralmente, si mostra subito superiore agli avversari. Il portacolori di Corrado Guerrieri deve solo gestire i 1600 metri della pista grande di un Handicap Principale C destinato a cavalli di 3 anni. Una corsa che premia anche Shooting to Heart in piazza d'onore e un progredito Fly Down.

La ricca Coppa d'Oro invece, scrive il nome di Immortal Romance nell'albo d'oro. Si presenta in bella forma al tondino, si fa ammirare in tutta la sua potenza in pista, sfoggia le grandi potenzialità e vola sugli avversari. Il portacolori di Guida Gioacchino si lascia alle spalle il buon Desire To Fire e il battistrada Cuore del Grago.

La TQQ abbinata al Premio Bizantino va alla volata di Ace to Pesca, su Vettory Lucky, Ile de Cap, Teubesly e Kyll For Dixie.

Il convegno è aperto da due degne vittorie di Gabriele Cannarella, mentre la Condizionata pronuncia il nome di Domestic Hearth.