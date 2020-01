Ias di Priolo, si è dimessa la presidente Brandara coinvolta nel 'Sistema Montante'

Maria Grazia Brandara si è dimessa da presidente dell'Ias ( Industria acqua Siracusa) di Priolo.

Brandara, nei giorni scorsi, era stata attaccata in conferenza stampa dal presidente della commissione Antimafia regionale Claudio Fava: "La permanenza di Maria Grazia Brandara alla presidenza della società – aveva detto – è un fatto politicamente inaccettabile, visto il suo pesante coinvolgimento nell’indagine sul ‘sistema Montante’, l’inchiesta che la vede imputata di associazione a delinquere assieme all’ex presidente di Confindustria Sicilia, e il suo recente rinvio a giudizio a Barcellona Pozzo di Gotto per reati ambientali».

Maria Grazia Brandara ha così fatto un passo indietro: "Mi sono dimessa per rispetto a me stessa e alle istituzioni". 'Ias è una la società controllata al 65,5 per cento dalla Regione, attraverso il Consorzio Asi di Siracusa.