Carolina Varchi (Fdi) a Messina: serve legge elettorale con sistema misto e coalizioni

"Noi siamo per una legge elettorale che preveda una coalizione e per un sistema misto maggioritario e proporzionale, perché la gente deve sapere prima con il suo voto chi porterà al governo. Non vogliamo che succeda quello che è accaduto con il movimento Cinque Stelle che hanno detto mai con il Pd e con il centrodestra e poi hanno fatto il contrario". A dirlo il deputato e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Carolina Varchi durante il convegno mostra "dalle Radici alle Foglie" sulla storia della Destra politica italiana al Palacultura di Messina. "Gli italiani - prosegue Varchi - riconoscono a noi un percorso di coerenza, speriamo quindi quest'anno di tornare al voto e dare all'italiana un governo di Centrodestra. All'interno del Centrodestra Fratelli d'Italia si caratterizza per la specificità dei propri programmi e per la concretezza delle proprie battaglie, come nell'economia dove siamo stati i primi ha proporre la flat tax incrementale; o come abbiamo fatto per difesa dei valori non negoziabili ad esempio la famiglia, proponendo asili gratuiti o l'introduzione del quoziente familiare. "Fa piacere che i sondaggi - conclude Varchi - ci diano in crescita, il monito che lancio però a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia è di tenere i piedi ben saldi per terra e di impegnarsi concretamente per le prossime tornate elettorali, molte delle quali sarannno in Sicilia con comuni importanti".