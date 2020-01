Modica, al Green Club stage di tennis: piccoli campioni crescono

Il Green Club di Modica ha ospitato domenica 12 gennaio uno stage di tennis riservato ai giovani aspiranti tennisti di età coompresa tra gli otto e gli undici anni. Successo di partecipazione con trentadue ragazzi provenienti da tutto il territorio ibleo. Potenziali campioncini che, sotto la guida esperta di un qualificato staff tecnico, si sono cimentati in attività fisiche e agonistiche. Non sono mancati momenti di confronto sugli aspetti più interessanti del mondo della racchetta che appassiona sempre di più le giovani generazioni che si avvicinano a questo sport. I “piccoli campioni in erba” hanno dimostrato di essere sulla buona strada facendo vedere, durante gli allenamenti sui quattro campi del Green Club, delle promettenti potenzialità. Lo stage è stato curato dai tecnici nazionali Raimondo Conti, Dario Mallia e Filippo Bertone, dal maestro nazionale Milena Gambini, dall’istruttore di secondo grado Luca Belluardo, dal preparatore fisico di secondo grado Giuseppe Iozzia, dal preparatore fisico di primo grado Salvatore Pluchino.