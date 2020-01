Catania, fuga in moto nel Parco per evitare la cattura: si schianta contro una panchina

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 22enne catanese Nicola Sparti.

Era stato individuato grazie a quella sua moto da cross, facilmente riconoscibile, che utilizzava per raggiungere quella che era diventata la sua “zona di spaccio” e, per tal motivo, i militari lo avevano puntato decisi ad interrompere la sua lucrosa ed illecita attività di pusher.

Nella serata di ieri i militari, sicuri che anche Sparti si sarebbe presentato a “lavoro”, si sono puntualmente appostati in via Del Parco in attesa del loro obiettivo.

Attesa che non è stata lunga se è vero che l’uomo, giunto appena dopo il loro arrivo, aveva immediatamente effettuato la sua prima cessione ad un cliente che pazientemente lo stava aspettando.

I militari, balzati fuori dal loro punto d’osservazione hanno cercato di bloccare il giovane che, appena avvedutosi della loro presenza, ha inforcato la propria moto fuggendo a tutto gas tra le stradine del parco, tra le persone sedute nelle panchine e che lo affollavano in quel momento.

La sua fuga è durata circa cento metri nei quali i militari, inseguendolo a piedi, hanno dato prova di non comuni doti atletiche e fino a quando il fuggiasco si schiantava contro una panchina, provocandosi escoriazioni al volto ed alle mani.

I militari, sinceratisi delle sue condizioni fisiche gli proponevano un controllo medico, che il giovane rifiutava, non prima, però, d’averlo sottoposto a perquisizione e d’avergli rinvenuto addosso 22 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al singolo acquirente.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.