Caltanissetta, Saguto: in questa agenda prove mia innocenza

"L'accusa sostiene che con questa agenda blu io voglio sostenere che sono tutti colpevoli, io invece l'ho esibita per provare che sono innocente". Così l'ex presidente della sezione misure di prevenzione Silvana Saguto si è difesa in aula a Caltanissetta, nel corso delle sue dichiarazioni spontanee pronunciate prima dell'inizio della requisitoria, riferendosi all'agenda nella quale l'ex giudice, radiato dalla magistratura, ha conservato i bigliettini da visita di colleghi che le avevano segnalato i nomi di persone da nominare come amministratori giudiziari. L'imputata non ha ritenuto di dovere consegnare l'agenda, come invece ha sollecitato il Pm Maurizio Bonaccorso, protagonista di un acceso diverbio con il difensore della Saguto.