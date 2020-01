Casa a fuoco per una stufa difettosa, nel rogo un morto a Lentini: salva la moglie

Un novantunenne è morto nella sua abitazione in seguito all'incendio provocato da un ritorno di fiamma di una stufa a gas. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Adigrat, a Lentini, nel Siracusano. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e nella sua stanza hanno trovato l'anziano.

La vittima è Alfio Brancato, 90 anni, pensionato, che viveva in quella casa con la moglie G.C., 84 anni, che è riuscita a salvarsi perchè si trovava in cucina.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta incaricando il medico legale di eseguire l'ispezione cadaverica.