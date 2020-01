Uccisa dall'ex, la sorella in tribunale a Enna: "Vogliamo giustizia"

Chiediamo giustizia". Lo dice Tiziana Calì, sorella di Loredana uccisa dal suo ex compagno Filippo Marraro a Catenanuova, il primo aprile del 2019, alla prima udienza del processo davanti al Gup del tribunale di Enna, Maria Luisa Bruno. Marraro è stato ammesso al rito abbreviato condizionato all'audizione di un neurologo, che lo avrebbe avuto in cura, nonchè alla perizia psichiatrica volta ad accertare la sua capacità di intendere e di volere. Loredana fu uccisa con due colpi di pistola. "In paese, purtroppo, questa storia non ha insegnato nulla - dice con le lacrime agli occhi la sorella che è accompagnata dal fratello Vito, - E' dura fare a meno di mia sorella, alla quale ero molto legata, e alla quale più volte avevo consigliato di interrompere questa storia". Quattro le costituzioni di parte civile, i familiari, rappresentati dall'avvocato Egidio La Malfa, i figli minorenni, con l'avvocato Luigi Spinello e due associazioni contro la violenza sulle donne, Co.Tu.Le.Vi, Contro tutte le violenze, e Donne Insieme, con gli avvocati Eleana Parasiliti Molica e Carmela Mazza. Oggi è stato conferito anche l'incarico al perito psichiatra che inizierà le operazioni peritali il prossimo 25 gennaio mentre i difensori delle parti civili hanno nominato , come consulenti di parte Filippo Miroddi e Stefano Dell'Aera, entrambi psichiatri e la psicologa Viviana Arangio.