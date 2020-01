'Post Punk Tour' di di Gazzelle, il cantautore al PalaCatania il 24 gennaio

È partito ieri da Firenze e sarà al PalaCatania il 24 gennaio il “Post Punk Tour” di Gazzelle. Il cantautore romano, dopo il live della scorsa estate a Villa Bellini, torna a Catania con la sua nuova tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti ed organizzata in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. Il concerto di Catania sarà il primo grande evento del 2020 previsto al PalaCatania.

Gazzelle è reduce da una prima tranche di date invernali quasi interamente sold out nei club di tutto il Paese, inaugurate con due live esclusivi che hanno registrato il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma, seguite dai concerti nei più importanti festival estivi della penisola, in alcune delle location più suggestive.

Il 26 ottobre 2019 Gazzelle ha pubblicato “Post Punk”, nuovo progetto discografico arrivato a coronare il successo del precedente album “Punk”, pubblicato il 30 novembre 2018. In “Post Punk” sono racchiuse le canzoni contenute nel precedente disco più quattro nuovi brani: il singolo “Settembre”, “Vita paranoia”, la hit estiva “Polynesia” e “Una canzone che non so”.