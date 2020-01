Sequestrati a Siracusa 20 tonnellate di limoni provenienti dalla Turchia

Sono stati sequestrati oltre ventimila chili di limoni varietà Meyer di provenienza turca a Siracusa. E' il risultato dell'operazione dell'ispettorato centrale per la qualità e la repressione delle frodi agroalimentari della sede distaccata di Catania e del Corpo forestale della Regione Siciliana. Nel corso del controllo svolto presso un'azienda importatrice di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati gli agrumi che non presentavano le caratteristiche idonee all'immissione al consumo, come stabilite dalla normativa comunitaria. "In due anni di attività, abbiamo effettuato ben 2.950 controlli presso porti, aeroporti, grande distribuzione organizzata, mercati all'ingrosso e magazzini; circa 20 mila analisi di laboratorio e oltre 166 sono state le intercettazioni di vegetali e prodotti vegetali, non conformi alla vigente normativa europea in materia di barriere fitosanitarie" ha commentato l'assessore regionale all'agricoltura, Edy Bandiera. "Ai Nas, al Ministro della Salute e al Ministro delle politiche agricole chiediamo - afferma Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons - di predisporre una immediata ispezione a tappeto volta a verificare quali limoni siano entrati e stiano entrando in Sicilia, procedendo al sequestro di quelli che risulteranno pericolosi, ma soprattutto ad attuare una politica volta a tutelare i prodotti della nostra terra e a garantire tutto il settore dell'agrumicoltura in primis siciliana e nazionale tutelandola dall'invasione di paesi terzi".