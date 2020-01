Palermo, auto si schianta contro un albero: lui muore, la fidanzata è grave

Incidente stradale mortale a Palermo nella notte, intorno alle due, all'uscita del parco della Favorita. Un'auto con a bordo due giovani si è schiantata contro un albero. L'uomo di 32 anni che sedeva al posto del passeggero, è morto sul colpo; la ragazza di 29 anni che era alla guida è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia con la prognosi riservata. Ad estrarre i corpi dall'abitacolo della Fiat Punto sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incidente.

La vittima dell'incidente stradale si chiama Antonino Vassallo. Era in auto con la fidanzata, S.M., di 29 anni, che guidava l'auto, finita contro un albero in viale Diana. Vassallo è morto sul colpo. La giovane è ricoverata all'ospedale Villa Sofia e la prognosi è riservata.