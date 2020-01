La prefettura di Catania ha disposto una misura di vigilanza a tutela del sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda, a cui è stata bruciata l'auto. La decisione è stata adottata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto Claudio Sammartino, che ci ha già parlato ieri, ha convocato il sindaco per i prossimi giorni per sentirlo in sede di Comitato.