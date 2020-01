Manifestazione a Catanzaro a sostegno del procuratore capo Gratteri

La piazza antistante il palazzo di giustizia di Catanzaro si é riempita di gente stamattina per la manifestazione a sostegno del Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, promossa da un "Comitato spontaneo di prossimità" dopo le critiche rivolte al magistrato in ambienti politici e giudiziari per l'operazione "Rinascita Scott" che nelle settimane scorse ha portato all'arresto di oltre trecento persone.

Sono stati tanti i cittadini, i giovani e gli studenti, oltre ai rappresentanti di associazioni ed esponenti della politica, che hanno partecipato alla manifestazione, esprimendo solidarietà e vicinanza al magistrato per il suo impegno contro la 'ndrangheta e contro gli ambienti di potere a livello regionale e nazionale inquinati dall'organizzazione criminale.

Tanti gli striscioni esposti nel corso della manifestazione, con scritte a sostegno del Procuratore di Catanzaro, accompagnati dalle grida "Gratteri non si tocca" scandite soprattutto dagli studenti.