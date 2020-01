Lazio scatenata con la Samp ( 5 - 1 ) e agguanta l'undicesima vittoria di fila

Lazio-Sampdoria 5-1 nel primo anticipo della 20/a giornata di Serie A, 1/a del girone di ritorno, disputato all'Olimpico. Per i biancocelesti si tratta dell'11ma vittoria di fila in campionato. Match senza storia, chiuso già nel primo tempo con tre gol a zero per i padroni di casa: grande protagonista dell'incontro Ciro Immobile con una tripletta che sale a 23 reti nella classifica marcatori. Le latre reti portano la firma di Caicedo e Bastos. Per i doriani, che hanno chiuso la partita in 10 per l'espulsione di Chamot, gol della bandiera di Linetty.

LA FIORENTINA SBANCA NAPOLI

Fiorentina batte Napoli 2-0 nel terzo posticipo della 20/a giornata di Serie A, 1/a del girone di ritorno, disputato al San Paolo. Vittoria netta quella viola che viola il san Paolo con merito. I gol portano la firma di Chiesa e nel primo tempo e di Vlahovic nella ripresa, anche se va sottolinata la priva super di Castrovilli. Sul fronte Napoli, restano le criticità di una squadra che sembra senza nerbo e spenta: nemmeno l'ingresso nella ripresa del neoacquisato Demme (l'altro, Lobotka è rimasto in panchina) è riuscito a dare la scossa a una squadra che naviga mestamente a centro classifica e alla quarta sconfitta nella nuova gestione.

IL SASSUOLO BATTE IL TORINO ( 2 - 1)

Sassuolo batte Torino 2-1 nel secondo anticipo della 20ma giornata di Serie A, disputato a Reggio Emilia. I granata avanti al 20' pt con Rincon, cui contribuisce anche Locatelli, poi nella ripresa il ribaltamento, prima col pareggio con Boga (61') e poi co, sorpasso firmato Berardi (73'). Inutile il forcong finale della squadra di mazzarri che coglie un incrocio con Millico. La vittoria è oro in casa neroverde che grazie ai tre punti sale a 22 punti, mentre i granata restano fermi a 27.