Floridia, nonna Giuseppa Bazzano festeggia i 100 anni

Una festa privata, circondata dall'affetto dei figli e dei nipoti, ed è pure trisavola. Floridia, senza sindaco e commissariata, non ci ha pensato che una sua figlia oggi compiva 100 anni. Si tratta di Giuseppa Bazzano Lo Giudice, madre di 5 figli, 14 nipoti e tantissimi parenti. E' stata una delle nipoti a fare sapere del compleanno della nonna, che sta bene ed è circondata da tanto affetto. Due anni fa in occasione del suo 98esimo compleanno, un'altra nipote partì da Milano in bicicletta per abbracciare la oggi centenaria. Nonna Giuseppa è stata la storica proprietaria del Bar Lo Giudice, attività che tutt'oggi si trova in corso Vittorio Emanuele e che ha cambiato nome come bar After houre di Salvo Flaccavento.