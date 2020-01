Sette giorni alle Regionali in Emilia e Calabria, Salvini: il 26 gennaio è scelta di vita

Tutti contro tutti a una settimana dalle Regionali in Calabria ed Emilia Romagna con i big in campo alla caccia dell'ultimo voto. Un duello anche al di là dello scontro tra partiti, anche con la contrapposizione tra il centrodestra e il movimento delle sardine, che oggi torna in piazza, a Bologna, nello stesso luogo dove ha manifestato per la prima volta. Occhi soprattutto sulla sfida in Emilia-Romagna, dove lo scontro tra opposizione e Pd è sempre più acceso. Da Maranello, Salvini dice che quello del 26 gennaio "non è un voto regionale ma una scelta di vita". Da Imola, Zingaretti attacca la leghista Borgonzoni: "candidatura debole, se non finta".