Regionali, Prestigiacomo a Catania: "Sarà battuta d'arresto per il governo"

"In questi due anni in tutte le elezioni regionali c'è stata una prevalenza del centrodestra di cui non si potrebbe non prendere atto. Se questo possa portare ad elezioni anticipate non lo so. Potrebbe sicuramente però segnare una battuta d'arresto importante per il Governo Conte". Lo ha detto Stefania Prestigiacomo a Catania a margine di una visita nello Stabilimento Sibeg, ai giornalisti che le hanno chiesto delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria di domenica prossima. "Siamo molto felici perché la nostra candidata in Calabria sembrerebbe particolarmente avvantaggiata - ha aggiunto Prestigiacomo - quindi Forza Italia sicuramente si guadagnerebbe una regione fondamentale per il Mezzogiorno, insieme con la Sicilia, e poi noi esprimeremo anche i candidati in Campania. Ci sarebbe la possibilità di amministrare regioni importanti del Sud. Naturalmente - ha sottolineato - il risultato dell'Emilia Romagna ha un peso non indifferente perché se prevale il centrodestra la situazione nel Paese sarebbe molto diversa dal 4 marzo di due anni fa perché si configurerebbe chiaramente una maggioranza di centrodestra".