Regionali, è l'ora della verità: è caccia all'ultimo voto in Emilia Romagna

Emilia Romagna e Calabria si preparano al voto, domani, per il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione dei nuovi Governatori. Nella giornata di silenzio elettorale, Salvini twitta: 'Prima li mandiamo a casa domenica, poi andiamo a dare l'avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette'. Governo e maggioranza attendono l'esito del voto. Mentre Bonaccini, punta alla rielezione: 'L'Emilia Romagna li stupirà'. In Calabria, la candidata del centrodestra Jole Santelli sente 'un buon vento' mentre il suo avversario, Pippo Callipo, lancia un appello: 'Più votiamo e meno peserà il voto clientelare'. In Emilia Romagna sono poco più di tre milioni e 500mila gli elettori che domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23 sono chiamati a scegliere sia il nuovo Governatore della Regione. Le schede elettorali, inoltre, cambiano da provincia in provincia. Sette i candidati alla corsa per governatore.