Corecom, Maria Astone vice presidente del Coordinamento nazionale

La Presidente del Corecom Sicilia, Maria Astone, è stata eletta all'unanimità vicepresidente vicario del Coordinamento nazionale dei Corecom d'Italia, su proposta del nuovo presidente, Alessandro De Cillis, presidente del Corecom Piemonte. Il rinnovo dei vertici è stato sancito nel corso dell'Assemblea dei presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni, che si è riunita a Roma il 24 gennaio scorso. L'organismo guiderà i 21 Corecom d'Italia nella complessa fase di transizione verso la nuova Agcom, l'Autorità garante per le comunicazioni, attualmente in fase di prorogatio, e le relazioni con le Istituzioni. "Ringrazio il presidente De Cillis e tutti gli altri presidenti per la fiducia che mi hanno voluto accordare - dice la professoressa Astone - Si tratta di un significativo riconoscimento del lavoro svolto dal Corecom Sicilia in questi primi due anni di mandato oltre che delle numerose iniziative di respiro regionale e nazionale intraprese, che mi hanno consentito di avere un ruolo fondamentale nella guida del Coordinamento Nazionale. E ciò in momento di particolare delicatezza sia per le nuove sfide a cui va incontro il sistema dell'informazione, nella sua complessità, sia per l'attesa della nuova governance dell'Agcom". Tra fine febbraio e inizio marzo sarà costituito l'esecutivo del coordinamento e saranno assegnate le deleghe operative. Nei prossimi mesi, secondo la Presidente del Corecom Sicilia, "sarà pure fondamentale riaprire il confronto e il dialogo, oggi interrotto per la mancanza degli organi di vertice del coordinamento, con la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, essendo stata manifestata da tutti i presidenti l'esigenza di una normativa quadro, che consenta l'armonizzazione e, per quanto possibile, l'uniformità delle regole regionali riguardanti i Corecom".