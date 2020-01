Pettinari salva ancora il Trapani: pareggio a Venezia ( 1 - 1) con granata in rimonta

Venezia e Trapani 1-1 in una partita della 21/a giornata della Serie B giocata allo stadio Penzo. Si muove poco la classifica per i granata, ma l'undici ospite ha rischiato di tornare in Sicilia a mani vuote. Il Venezia passa in vantaggio nel primo tempo al 25' con Aramu. Il Trapani non ci sta ed attacca a testa bassa. Deve alzare il baricentro ed attaccare a testa bassa. L' 1 - 1 arriva nella ripresa al 29' grazie ad un gol del solito Pettinari.