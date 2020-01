Ritrovato a Palermo ragazzo scomparso da casa a San Martino delle Scale

Davide Cimino, il giovane di 28 anni di cui non si avevano notizie dallo scorso mercoledì, è stato rintracciato stamane dalla polizia in piazza Castelnuovo, a Palermo, intorno alle 7. Il ragazzo abita con la madre a San Martino delle Scale e proprio la famiglia, due giorni fa, aveva denunciato la scomparsa del congiunto ai carabinieri di Monreale. Il giovane sta bene e pare che la decisione di allontanarsi fosse dovuta a una controversia in famiglia.