Insegnante di Agrigento morta di malaria: un esposto in Procura

Uccisa dalla malaria a 44 anni, dopo aver fatto una vacanza in Nigeria. Si chiamava Loredana Guida, era un'insegnante ma anche - e da più di 15 anni - una giornalista. Per una settimana è stata ricoverata in Rianimazione all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento da dove i medici hanno chiesto e ottenuto specifiche consulenze dagli ospedali di Palermo e Roma.

"I giornalisti agrigentini e l'intera città piangono la scomparsa della collega Loredana Guida", afferma una nota dell'assostampa. "Era una collega caparbia, scrupolosa e dalla grande umanità. Per oltre 15 anni ha collaborato con il Giornale di Sicilia - prosegue la nota- e col sito Agrigentonotizie. I funerali di Loredana saranno celebrati domani alle ore 15 nella chiesa di San Nicola, a Fontanelle.

Nove ore al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dal quale, ad un certo punto, è andata via firmando le proprie dimissioni. E' quanto è accaduto a Loredana Guida, la giornalista-insegnante, morta la notte scorsa a causa di una forma di malaria contratta in Nigeria. "La paziente è arrivata una prima volta al pronto soccorso il 15 gennaio, alle ore 11,40 circa. Dopo circa 4 ore è stata visitata e presa in carico con un codice verde. Aveva febbre alta, sono stati eseguiti degli esami di routine. Però poi la paziente ha firmato le proprie dimissioni ed è andata via - ha ricostruito Antonello Seminerio, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio - . E' ritornata dopo 5 giorni ma era già in coma, in condizioni critiche ed è stata quasi subito ricoverata in Rianimazione. Ci siamo confrontati anche con centri specialistici a Palermo soprattutto e a Roma per seguire i protocolli terapeutici previsti in questi casi". Non c'è ancora nessuna inchiesta interna. "Ci riserviamo tutte le azioni opportune - ha spiegato Seminerio - in base a quello che emergerà dalla documentazione".

I familiari di Loredana Guida, la giornalista e insegnante morta stanotte dopo avere contratto la malaria in Nigeria, hanno presentato un esposto alla Procura di Agrigento, per chiedere di fare luce su eventuali responsabilità e negligenze del personale sanitario. I parenti della 44enne, assistiti dall'avvocato Daniela Posante, hanno formalizzato una denuncia rappresentando agli inquirenti la circostanza che Loredana si era presentata al pronto soccorso con la febbre alta e aveva fatto presente ai medici di essere stata in Africa.