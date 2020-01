Vittoria, al Cinema Golden mercoledì 29 incontro con Tito Boeri: appuntamento alle 17,30

Mercoledì 29 gennaio, al cinema Golden di Vittoria, alle 17:30, incontro con Tito Boeri, economista e accademico, presidente dell'INPS dal dicembre 2014 al febbraio 2019. Laureato in Economia all'Università Bocconi, dove ora è docente di economia del lavoro, è stato anche direttore della Fondazione Rodolfo Debenedetti, volta a promuovere la ricerca nel campo della riforma dei sistemi di welfare e dei mercati del lavoro in Europa. È stato consulente del Fondo monetario internazionale, della Banca Mondiale, della Commissione Europea e del governo italiano, nonché senior economist all'Ocse dal 1987 al 1996. Ha collaborato con Il Sole 24 ORE, La Stampa e Repubblica, ha fondato i siti lavoce.info e Voxeu.org, ed è direttore scientifico del Festival dell'economia di Trento. All'incontro con Tito Boeri prenderanno parte, in qualità di moderatori, i giornalisti Gianni Molè e Giuseppe La Lota,