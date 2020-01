Compie due rapine a Catania in quattro giorni, 37enne preso dalla polizia

Simone Spanò, 37 anni, è stato arrestato dalla polizia a Catania perché ritenuto l'autore di due rapine: la prima, commessa il 26 settembre 2019, in un distributore di carburanti, e la seconda, 4 giorni dopo, con un complice, in una gioielleria. Agli atti dell'inchiesta sono confluiti registrazioni estrapolate da sistemi di videosorveglianza. Nei suoi confronti la squadra mobile della Questura ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania su richiesta della locale Procura distrettuale.