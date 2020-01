Catania, ruba una bici e la vende on line: scoperto e denunciato

Ruba una bicicletta e la mette in vendita online, su un sito specializzato, ma la proprietaria, alla ricerca di un'altra di seconda mano, l'ha riconosciuta e ha segnalato l'accaduto alla polizia di Catania. Agenti delle volanti hanno così concordato con la vittima di 'acquistarla'. Dopo avere chiuso la 'trattativa' su Internet, quando l'uomo, un 46enne, si è presentato con la bici rubata per la consegna è stato bloccato da poliziotti che lo ha portato in Questura, identificato e denunciato per furto. La bici è stata restituita alla legittima proprietaria, che ha ringraziato gli investigatori.